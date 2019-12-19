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19.12.19 20:33

Коломойский возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1"

Олигарх Игорь Коломойский, являющийся главным акционером группы "1+1 медиа", возглавит Наблюдательный совет телеканала "1+1".

коломойский,игорь

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "1+1 медиа".

"Игорь Коломойский, как главный акционер группы, возглавит Наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1 + 1"", - сказано в сообщении.

Новым председателем правления и генеральным директором "1+1 медиа" назначен Ярослав Пахольчук. Александр Ткаченко, занимавший эту должность до того, как стать депутатом ВР от партии "Слуга народа", останется почетным президентом "1+1 медиа".

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Таким образом компания сообщает о завершении процесса децентрализации и представляет обновленную структуру управления группой, отметили в пресс-службе.

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