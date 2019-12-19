Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
19.12.19 20:44

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке. ФОТОрепортаж

Первая леди и министр здравоохранения в день Святого Николая посетили пациентов Киевской областной детской больницы в городе Боярка.

дети,больница,зеленская,скалецкая

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Первая леди Елена Зеленская посетила отделения неонатологии и неврологическое отделение.

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 01

"С разрешения администрации больницы для старших пациентов, у которых нет противопоказаний, было устроено анимированную представление. Детей развлекали сказочные персонажи и фокусник. Малыши также не остались без подарков - первая леди привезла для них книги, наборы для творчества и фрукты", - сообщили в пресс-службе.

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 02

"В такой светлый добрый день радостно должно быть везде. Поэтому святой Николай просил передать вам праздник. А для родителей самый большой подарок - ваше здоровье. Поэтому выздоравливайте поскорее!" - цитирует пресс-служба слова Елены Зеленской, обращенные к пациентам детской больницы.

Смотрите также: Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская. ФОТОрепортаж

Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 03
Зеленская и Скалецкая посетили детскую больницу в Боярке 04

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100