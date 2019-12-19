России направлена нота протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" на оккупированный Донбасс, - МИД

Об этом в Твиттере сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так называемого "гуманитарного конвоя" во временно оккупированные районы украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Зеленко.

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Напоминаем, 19 декабря российская сторона в одностороннем порядке совершила оформление 96-го "гуманитарного конвоя" через пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк". С 05:00 до 06:00 19 декабря через российские пункты пропуска прошли две колонны "гумконвоя" общей численностью в 17 грузовиков.