Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам СМИ.

Так называемый "министр иностранных дел" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными может пройти в понедельник, 23 декабря.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

Читайте на Цензор.НЕТ: "В последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска", - Лутковская об обмене

Также она отметила, что в Минске украинская сторона продемонстрировала неготовность к обмену пленными.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" НВФ "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

Также на Цензор.НЕТ: Мы готовы к очень серьезным компромиссам, чтобы забрать максимальное количество наших людей, - Пристайко о готовящемся обмене

Кроме того, "омбудсмен" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Дарья Морозова заявила, что их сторона готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ силы, контролирующие Донецк, должны отдать 53 человека.

Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерии Лутковской, стороны согласовали множество технических деталей обмена. Но "в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска".

Читайте также: Мы можем вернуть на сегодняшний день 77 украинских заложников из ОРДЛО. Это подтвержденные лица, - Лутковская

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что 20 декабря стороны попытаются договориться об обмене на скайп-конференции.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ в плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек.