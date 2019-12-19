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19.12.19 21:43

Террористы отказались проводить завтра видеоконференцию по вопросу обмена пленными, но она может пройти в понедельник

Слова представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы о необходимости провести видеоконференцию 20 декабря пособники оккупантов назвали пиаром.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на подконтрольные оккупантам СМИ.

Так называемый "министр иностранных дел" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Наталья Никонорова заявила, что видеоконференция по подготовке процесса обмена пленными может пройти в понедельник, 23 декабря.

При этом она добавила, что заявление представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы о необходимости 20 декабря провести переговоры является "ярким подтверждением стремления украинской стороны к пиару".

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Также она отметила, что в Минске украинская сторона продемонстрировала неготовность к обмену пленными.

"Проводить видеоконференцию завтра не представляется целесообразным и эффективным, поскольку вряд ли украинские представители могли за один день принять какие-то серьезные решения по данному направлению", - отметила Никонорова.

В свою очередь, так называемый "министр иностранных дел" НВФ "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что Украина не подтверждает способность полноценно подготовить к обмену всех, кто включен в актуальные списки подтвержденных удерживаемых лиц.

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Кроме того, "омбудсмен" незаконного вооруженного формирования "ДНР" Дарья Морозова заявила, что их сторона готова к обмену пленными с украинской стороной по новой формуле. По ее словам, украинская сторона якобы подтвердила готовность передать 88 человек, в ответ силы, контролирующие Донецк, должны отдать 53 человека.

Накануне в Минске стороны не согласовали дату обмена удерживаемыми, не определили дату нового перемирия, заявив о приверженности установления "режима тишины", который был объявлен в июле 2019 года.

По словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерии Лутковской, стороны согласовали множество технических деталей обмена. Но "в последний момент все договоренности были разрушены представителями Луганска".

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Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что 20 декабря стороны попытаются договориться об обмене на скайп-конференции.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ в плену у оккупантов на Донбассе находятся 250 человек.

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