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19.12.19 22:19

"Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал высказывания российского президента об "исконно русских землях".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам. 

Он отметил: "Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области".

Так Александр Турчинов прокомментировал сегодняшнее заявление В. Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

По словам Турчинова, имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, "является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Александр Турчинов.

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