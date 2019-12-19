"Исконно русские" болота могут легко поместиться в пределах Московской области, - Турчинов о заявлении Путина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Турчинов заявил в комментарии журналистам.

Он отметил: "Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то "исконно русские" болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области".

Так Александр Турчинов прокомментировал сегодняшнее заявление В. Путина о том, что в состав Украины входят "исконно русские земли и с этим надо что-то делать".

По словам Турчинова, имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, "является реальной угрозой миру и безопасности в Европе".

"Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасам кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину - с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать", - резюмировал Александр Турчинов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автором украинской идентичности был граф Потоцкий, - Путин