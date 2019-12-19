Оккупационные власти задержали жителя Симферополя Кашука по подозрению в приобретении и хранении оружия

О задержании Дениса Кашука изданию "Крым.Реалии" сообщил его адвокат Назим Шейхмамбетов, информирует Цензор.НЕТ.

Супруга Кашука Ольга рассказала, что муж не выходил на связь с 17 декабря.

""Я обратилась в полицию по поводу исчезновения мужа. Ко мне домой приехала оперативная группа, потому что я звонила на 102, и взяла у меня показания и заявление по поводу исчезновения человека. Также они взяли его фотографию и зубную щетку. Я так понимаю - биоматериалы", - рассказала она.

На следующий день в квартиру пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Изъяли технику и документы, которые считали нужными. Мы спросили: что с мужем? Мы ничего о нем не знали. Они сказали, что якобы он подозревается в изготовлении взрывчатых веществ", - пояснила женщина.

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Адвокат Назим Шейхмамбетов рассказал, что ФСБ подозревает Кашука по двум статьям - 222 и 222.1 УК России ("незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

"Хочу отметить, что мой подзащитный абсолютно аполитичный человек, который занимался своей семьей, работал в сфере рекламы", - сказал адвокат.

Суд по избранию меры пресечения должен состояться в пятницу, 20 декабря. Российская ФСБ пока не комментировала задержание Дениса Кашука.

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