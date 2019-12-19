"Мы очень качественно отработали окончательный протокол решения", - Оржель о переговорах с РФ по транзиту газа

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"Мы хорошо сегодня поработали, мы очень качественно отработали окончательный протокол решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров", - сказал он.

По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - добавил Оржель.

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