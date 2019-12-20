Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.12.19 01:03

"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко по итогам переговоров в Берлине по транзиту газа через Украину сообщил, что условия нового договора между Украиной и Россией еще требуют дополнительного согласования.

"Продолжаем согласовывать", - Витренко заявил, что окончательного соглашения о продлении транзита газа между Киевом и Москвой не достигнуто

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработанные основные принципы соглашений, требующих дополнительного согласования на политическом уровне", - сообщил Витренко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ. .

Он отметил, что после согласования договоренностей об основных положениях транзитного соглашения ее нужно будет имплементировать на разных уровнях.

"Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - добавил Витренко.

Об отсутствии договоренностей по ключевым деталей сделки сообщают hromadske и источники, близкие к переговорному процессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры по газу с Киевом на высоком уровне продолжатся 20 декабря в Минске, - Газпром

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100