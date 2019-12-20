Есть вероятность, что газовое соглашение между Киевом и Москвой подпишут до конца года, - Шефчович

Об этом после завершения в Берлине трехсторонних переговоров журналистам сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Да. Я вполне убежден, что да", - сказал он в ответ на вопрос, реально ли подписать соглашение до завершения 2019 года.

Шефчович отметил, что процесс согласования достигнутых в Берлине договоренностей должен быть завершен в Киеве и Москве. И выразил уверенность, что это "будет сделано в очень короткие сроки".

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Говорить о том, чего сторонам удалось достичь по итогам многочасовых переговоров, президент Еврокомиссии отказался.

"Мы договорились, что пока соглашение не будет принципиально согласовано в столицах, мы не будем раскрывать деталей", - пояснил он, заверив, что "прогресс есть".

Вице-президент ЕК также выразил благодарность представителям Украины и РФ "за очень конструктивный подход" и отметил вклад немецкой стороны в достижение договоренностей.

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Как сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и его российский коллега Александр Новак заявили по результатам пятого раунда газовых переговоров о том, что "отработали конечный протокол", который приближает стороны к подписанию финальных договоров. Они также выразили уверенность, что в ближайшее время удастся достичь конструктивного результата.

Переговоры проходили в течение 19 декабря при участии министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Также в них приняли участие руководитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.





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