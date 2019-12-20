Зеленский утвердил новый состав Комитета по Национальной премии им. Т. Шевченко. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, согласно Указу Президента №919/2019, председателем Комитета назначен журналист и писатель Юрий Макаров.

Кроме того, в новый состав, кроме Макарова вошли:

- Тамапа Гундорова - литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета;

- Дмитрий Богомазов - главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Владимир Войтенко - киновед;

- Майя Гарбузюк - театровед;

- Ростислав Держипильский - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Римма Зюбина - актриса театра и кино;

- Татьяна Кочубинская - искусствовед, куратор;

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- Алла Мазур - телеведущая, журналист;

- Любовь Морозова - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины" (по согласию);

- Игорь Панасов - музыкальный критик, журналист;

- Виктор Плоскина - главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";

- Влада Ралко - художник;

- Михаил Рашковецкий - искусствовед, арт-критик, куратор;

- Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;

- Ирина Славинская - литературовед, переводчик;

- Остап Сливинский - поэт, литературовед, переводчик;

- Евгений Стасиневич - литературный критик, литературовед