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20.12.19 07:46

Зеленский утвердил новый состав Комитета по Национальной премии им. Т. Шевченко. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом от 19 декабря изменил состав Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

указ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Так, согласно Указу Президента №919/2019, председателем Комитета назначен журналист и писатель Юрий Макаров. 

Кроме того, в новый состав, кроме Макарова вошли:

- Тамапа Гундорова - литературовед, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, заместитель председателя Комитета;

- Дмитрий Богомазов - главный режиссер Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Владимир Войтенко - киновед;

- Майя Гарбузюк - театровед;

- Ростислав Держипильский - директор - художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко;

- Римма Зюбина - актриса театра и кино;

- Татьяна Кочубинская - искусствовед, куратор;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрий Макаров возглавил комитет Шевченковской премии

- Алла Мазур - телеведущая, журналист;

- Любовь Морозова - музыковед, художественный руководитель государственного предприятия "Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины" (по согласию);

- Игорь Панасов - музыкальный критик, журналист;

- Виктор Плоскина - главный дирижер муниципального учреждения "Театральное-зрелищное заведение культуры "Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества";

- Влада Ралко - художник;

- Михаил Рашковецкий - искусствовед, арт-критик, куратор;

- Юлия Синькевич - генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля;

- Ирина Славинская - литературовед, переводчик;

- Остап Сливинский - поэт, литературовед, переводчик;

- Евгений Стасиневич - литературный критик, литературовед

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