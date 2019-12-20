Трамп потребовал немедленного судебного процесса по импичменту в Сенате

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"После того, как демократы не обеспечили меня должным судебным разбирательством в Палате - ни адвокатов, ни свидетелей, ничего - они теперь хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле, у них нет никаких доказательств чего-либо, они никогда не появятся. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного судебного процесса!", - написал президент США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал голосование за импичмент "политическим самоубийством" Демпартии

Ранее 19 декабря Палата представителей США, фактически подконтрольная Демократической партии, проголосовала за импичмент Трампу. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа 25 сентября. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. В то же время Байдена считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.