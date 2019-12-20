Мы пока не знаем мотива и заказчиков, - замглавы МВД Геращенко о деле об убийстве Шеремета

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в интервью "Фактам", передает Цензор.НЕТ.

"Мы пока не знаем мотива и не знаем заказчиков", - сказал Геращенко, отвечая на вопрос, почему объектом преступления стал именно Шеремет.

Комментируя обнародованные 12 декабря записи телефонных разговоров, Геращенко уточнил, что "мы выдали на брифинге то, что могли".

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"Это лишь несколько процентов от всего массива информации. У следствия есть записи сотен часов разговоров разных людей, что позволяет делать определенные выводы", - отметил он.

По его словам, самым веским доказательством по делу стали выводы зарубежных экспертов, подтвердившие мнение их украинских коллег, о том, что походка и телодвижения ветерана АТО Андрея Антоненко и врача и волонтера Юлии Кузьменко совпадают с походкой женщины и мужчины, запечатленных на камерах видеонаблюдения возле машины Шеремета.

"Это позволило соединить воедино множество других косвенных доказательств и принять решение о предъявлении им подозрения. Если бы эксперты не сделали вывод о высокой степени схожести телодвижений киллеров и подозреваемых, этого не было бы… Если бы эксперты не подтвердили, что походка Кузьменко и Антоненко схожа с походкой убийц, их никто не трогал бы, они жили бы и дальше своей жизнью. "Риффмастер" продолжал бы хранить дома половину мины МОН-50", - сообщил Геращенко.

Отвечая на вопрос, может ли главным аргументом быть походка, Геращенко подчеркнул, что ее невозможно подделать.

"Походка является своеобразным аналогом отпечатков пальцев. Экспертизу проводили не по нескольким секундам движения. За всеми подозреваемыми велась разрешенная судом слежка, их записывали с самых разных ракурсов", - сказал он.

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Также, отвечая на вопрос, сотрудничают ли подозреваемые со следствием, он уточнил, что им предложено дать чистосердечные показания и пойти на сделку.

"Скажу прямо: у нас нет заявлений подозреваемых, записанных на мобильный телефон или на видеокамеру, или их постов в Facebook о том, что они собирались убивать Шеремета", - отметил Геращенко.

Он добавил, что следствие интересует, кто изготовил взрывное устройство, установленное под машиной Шеремета: "у нас есть подозрение; ждем, может, этот человек признается".

Он напомнил, что полиция в ходе расследования изъяла записи с сотен видеокамер, кроме четырех, и что работники ресторанов и других заведений, где находились эти четыре камеры, говорили, что их сняли сотрудники СБУ.

"Когда следователи обратились в СБУ и попросили передать эти видеокамеры нам, там ответили что-то невнятное. В общем, записи потерялись. Потом записи с одной из камер всплыли в журналистском расследовании Дмитрия Гнапа", - добавил Геращенко.

Он уточнил, что, кроме этого, есть ещё три видео, которые куда-то пропали.

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"Причём там записи с очень хороших ракурсов, можно было бы что-то разглядеть. Поэтому министр внутренних дел обратился к главе СБУ Баканову с просьбой провести служебную проверку и установить, кто снимал эти видеокамеры, почему записи не были переданы в полицию и так далее", - подчеркнул он.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".