Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.12.19 09:27

Легализация добычи янтаря будет пополнять госбюджет, - Гончарук

Законопроект об урегулировании вопроса добычи янтаря, который вчера поддержала Рада, будет способствовать наполнению бюджета Украины.

янтарь

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы. За незаконную добычу янтаря предполагается строгая уголовная ответственность", - подчеркнул премьер.

Законопроектом регулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря, обеспечивается строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь. Разрешения на добычу будут продаваться исключительно на аукционе.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2240 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержка легализации игорного бизнеса несет риск непоступления в госбюджет запланированных 4 млрд грн, - глава Счетной палаты Пацкан

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100