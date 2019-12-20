Рада сегодня заслушает Пристайко, рассмотрит законопроекты о трансплантации и изменениях в Госбюджет-2020

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В начале заседания пройдет час вопросов к правительству. На Согласительном совете в понедельник народные депутаты решили пригласить для доклада министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроектов №2457 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку" и №2428 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения".

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Для включения в повестку дня и принятия решения запланирован президентский законопроект 2589 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно Фонда развития предпринимательства", а также законопроекты №2572 относительно определения размеров должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников правоохранительных и других органов государственной власти, №2492 "О ​​внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно совершенствования электронной формы законодательного процесса", №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

Рада также должна рассмотреть проекты постановления №2557 об утверждении председателя и состава Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины. В состав комиссии предлагается избрать 25 членов, а председателем комиссии - назначить народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Копыленко.

Кроме того, парламентарии намерены рассмотреть проект постановления №2391 об изменениях в составе Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге. Так, проект предлагает включить в состав ВСК члена депутатской группы "За будущее" Петра Юрчишина.

Во втором чтении предусмотрено рассмотрение законопроектов №1197 относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных сил Украины на получение статуса участника боевых действий, №1198 относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью вследствие войны.

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Повестка дня также предусматривает рассмотрение в первом чтении законопроекту №2429 относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения.