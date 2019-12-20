Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".
Преподаватель отметил, что мужчина плохо стрелял.
По словам тренера, Манюров занимался в клубе три месяца.
"Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном", - рассказал Солович.
Тренер добавил, что Манюров легально имел нарезной карабин калибра 7,62 мм.
"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - добавил Солович.
Напомним, 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.