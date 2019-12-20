Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.12.19 10:02

Напавший на ФСБ Манюров легально имел нарезной карабин: "Выходит, что государство ему полностью доверяло"

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, у которого занимался Евгений Манюров, по данным СМИ, открывший стрельбу на Большой Лубянке у здания ФСБ 19 декабря, легально имел нарезной карабин.

манюров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Преподаватель отметил, что мужчина плохо стрелял.

По словам тренера, Манюров занимался в клубе три месяца.

"Общался нормально, вот только на занятия ходил в таком длинном черном плаще с капюшоном", - рассказал Солович.

Тренер добавил, что Манюров легально имел нарезной карабин калибра 7,62 мм.

"Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе", - добавил Солович.

Напомним, 19 декабря неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. В результате его действий пострадали пять человек, а также погиб сотрудник правоохранительных органов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100