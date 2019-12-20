ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская

Об этом Закревская сообщила в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера узнала, что в ГПУ не собираются ждать подписания закона 2116, который позволит перевести следователей и прокуроров по Майдану из ГПУ в ГБР. По моей информации, на понедельник руководитель департамента кадровой службы Тарас Дунас готовит приказы об увольнении следователей и прокуроров, которые после увольнения уже не смогут попасть в ГБР и продолжить (возобновить) расследования дел Майдана", - написала она.

Закревская также обратилась к генпрокурору Руслану Рябошапке с просьбой прокомментировать данную информацию.

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