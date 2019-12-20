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20.12.19 10:46

Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Переговоры по вопросу освобождения заложников в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу в виде скайп-конференции перенесли с сегодня, 20 декабря, на понедельник 23 декабря.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонид Кучма Дарка Олифер.

"В продолжение работы по освобождению лиц, которых удерживают в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначили на понедельник, 23 декабря 2019 г.", - сообщила она.

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Видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря, - пресс-секретарь Кучмы Олифер 01

Напомним, что вчера представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма в комментарии о ходе переговоров по освобождению удерживаемых лиц заявил, что скайп-конференция по освобождению пленных запланирована на сегодня, 20 декабря.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех подтвержденных на всех подтвержденных, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

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