ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.
"Предусматривается, что в рамках Трехсторонней контактной группы в 30-дневный срок будет достигнута договоренность о новых пунктах пропуска через линию разграничения", - заявил Боднар.
Напомним, ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что контролирующие часть области члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" согласились открыть в Золотом пункт пропуска.