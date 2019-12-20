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20.12.19 10:49

ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе, - замглавы МИД Боднар

Новые пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе Трехсторонняя контактная группа должна согласовать в течение месяца.

ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе, - замглавы МИД Боднар

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"Предусматривается, что в рамках Трехсторонней контактной группы в 30-дневный срок будет достигнута договоренность о новых пунктах пропуска через линию разграничения", - заявил Боднар.

Напомним, ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что контролирующие часть области члены незаконного вооруженного формирования "ЛНР" согласились открыть в Золотом пункт пропуска.

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