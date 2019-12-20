О возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет, - замглавы МИД Боднар

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.
"О железнодорожном сообщении пока речь не идет. Речь идет только об открытии дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных потребностей. И такое поручение получила Трехстороння контактная группа, она над этим работает", - сказал Боднар.
На вопрос о том, когда будут открыты дополнительные пункты пропуска в Золотом, Счастье и Демино-Александровске, замминистра сказал, что готовность Украины в этом вопросе есть, однако это надо согласовать с другой стороной конфликта.
"Это надо согласовать, чтобы не было срыва с той стороны, потому что с нашей стороны готовность есть", - объяснил Боднар.
Ранее стало известно, что глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключает открытия железнодорожного КПВВ на линии соприкосновения с оккупированными территориями Донбасса.