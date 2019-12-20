В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил выступая с трибуны Верховной Рады Украины во время часа вопросов к правительству в пятницу.

"Мы однозначно осуждаем любые попытки РФ посягать на территориальную целостность Украины. Заявление будет сегодня. Мы однозначно это осуждаем, и никакой нарратив Путина, и никакие его выдумки не будут работать для нас. Более того, давайте обратимся в историю - кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях", - сказал он.

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Он отметил, что также надеется на то, что результаты скайп-конференции участников Трехсторонней контактной группы приведут к освобождению до 31 декабря украинских пленных.

"Над этим работает переговорная группа, нет никакого предательства, работа ведется. Я думаю, мы эта работу завершим", - добавил Боднар.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".