В обнародованной МВД записи речь шла о домашней ссоре: если разговор опубликуют полностью, станет очевидно, что он не имеет отношения к делу, - фигурант дела об убийстве Шеремета Киян

Об этом заявил Киян в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ в зале суда по апелляции на арест подозреваемой в деле об убийстве Шеремета Юлии Кузьменко.

"В записи МВД речь шла о домашней ссоре", - заявил он.

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По словам Кияна, в записях МВД, где он говорит о том, "сколько он в жизни натворил", речь идет о домашнем конфликте.

Как отметил Киян, если разговор опубликуют полностью, это станет очевидно – однако, по его мнению, следователи вырывают слова из контекста.

Разговор, отметил Киян, происходил в ноябре этого года и он не имеет ни малейшего отношения к делу.

Также Киян рассказал, что подозрение ему не вручено.

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Защита подозреваемых планирует обратиться в ГБР с заявлением о фальсификации дела, а также в международные инстанции.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".