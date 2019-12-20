"Нет никакой "зрады". Работа ведется": замглавы МИД Боднар надеется, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов правительству.

"Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома", - отметил Боднар.

Он сказал, что этим занимается переговорная группа.

"Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим", - добавил замминистра.

Также он отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны.

"То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников", - сказал Боднар.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Напомним, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал? - замглавы МИД Боднар о заявлении Путина об "исконно русском" Причерноморье