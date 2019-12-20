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20.12.19 11:50

"Нет никакой "зрады". Работа ведется": замглавы МИД Боднар надеется, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар надеется, что до 31 декабря в рамках скайп-конференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удастся договориться об обмене удерживаемыми лицами.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом он заявил во время часа вопросов правительству.

"Я также надеюсь, что результаты скайп-конференции приведут к освобождению до 31 декабря наших заложников, и ребята будут дома", - отметил Боднар.

Он сказал, что этим занимается переговорная группа.

"Нет никакой "зрады". Работа ведется. Я думаю, мы эту работу завершим", - добавил замминистра.

Также он отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске 18 декабря по обмену удерживаемыми лицами не были сорваны.

"То, что в Минске не удалось договориться, будет продолжено в рамках скайп-конференции об освобождении заложников", - сказал Боднар.

Как сообщалось, на встрече ТКГ в Минске 18 декабря не удалось прийти к соглашению касательно освобождения удерживаемых лиц. Украинская сторона, согласно достигнутой в рамках саммита "нормандской четверки" договоренности, настаивает на обмене всех на всех, однако во время встречи ТКГ не удалось согласовать списки удерживаемых лиц.

Напомним, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы по освобождению удерживаемых в ОРДЛО лиц перенесли на 23 декабря.

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