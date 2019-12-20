Мы хотели честных правил, но лоббисты игорного рынка решили, что они сильнее, - нардеп Мотовиловец о решении Кабмина по лотереям

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы намеревались ввести четкие и прозрачные правила, единые для всех, но лоббисты теневого игорного рынка решили, что они сильнее и сделают так, как привыкли. Ну что ж. Мы закрываем все игровые салоны по всей стране", - отметил Мотовиловец.

Нардеп подчеркнул, что всем, кто ставит под сомнение право власти на силу, это "будет неожиданным уроком, тяжелым, болезненным, но важным".

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Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила голосование за законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.