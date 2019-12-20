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20.12.19 12:04

Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов

Телефонный разговор, часть которого была показана на брифинге МВС - о "Градах" в Киеве, касался не планирования теракта. Он был о неготовности армии к такому варианту развития событий, а также о том, что в таком случае чиновники и другие публичные люди город покинут.

Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов

Об этом в зале Апелляционного суда Киева, где должна была рассматриваться апелляция на арест подозреваемой в деле об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, заявил в комментарии Цензор.НЕТ доброволец Владимир Ульянов (Марат).

По словам Ульянова, записанный правоохранителями разговор с Юлией вел именно он.

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Также Марат отметил, что с ним лично следователи на связь не выходили ни разу, а также подчеркнул, что следствие вырвало нужные фразы из контекста. Если послушать разговор полностью, по словам бойца, это станет очевидно

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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