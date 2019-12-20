К 16:00 сегодняшнего дня все игорные заведения должны быть закрыты , - Аваков дал поручение Нацполиции. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом заявил министр Арсен Аваков.

"Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе обеспечить принятие соответствующих мер", - сказал Аваков.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который сейчас рассматривается и будет принят Верховной Радой.

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игорные клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что полиция готова к выполнению приказа.

Напомним, ранее Кабмин исключил возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

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