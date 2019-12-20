Секретарь СНБО Данилов и посол Швеции Тиберг обсудили сотрудничество в сферах кибербезопасности и Военно-морских сил

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и возможности его дальнейшего расширения.

Данилов поблагодарил за поддержку, которую оказывает Швеция Украине в сложные времена противодействия внешней агрессии.

"Мы благодарим шведских друзей за помощь, она очень ощутима", - отметил Секретарь СНБО Украины.

Данилов подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя государствами, в частности, в сфере противодействия кибер и информационным угрозам.

"Война постепенно будет перемещаться в киберпространство, кибернетическое оружие станет главным оружием, и мы должны быть готовыми этому противостоять. Кибер- и информационная безопасность - это наши ключевые приоритеты", - отметил Секретарь СНБО Украины, добавив, что в вопросе противодействия гибридной угрозе Украина и Швеция имеют общий интерес.

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В свою очередь, Тиберг отметил положительную динамику двустороннего сотрудничества, в частности, в вопросах обучения украинских военнослужащих в рамках канадской миссии UNIFIER и предоставления экспертной поддержки в рамках реформы Службы безопасности Украины. Посол Швеции также высказал мнение, что перспективным для Украины и Швеции является расширение сотрудничества в сфере Военно-морских сил, поскольку Украина и Швеция - "морские державы, и методы и структуры защиты у нас несколько похожи".

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации безопасности в Европе и мире, в частности в контексте недавних переговоров в нормандском формате с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Данилов отметил, что во время переговоров Президент Украины не пошел ни на какие уступки, и никогда не пересечет "красные линии", а для дальнейшего успеха "необходимо двустороннее движение".

В свою очередь Тиберг заверил в неизменной поддержке со стороны Швеции территориальной целостности и суверенитета Украины, и выразил готовность в дальнейшем всесторонне поддерживать наше государство и расширять двустороннее сотрудничество.