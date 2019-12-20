Мэру Обухова и еще четверым чиновникам сообщено о подозрении в присвоении земли для переселенцев и участников боевых действий, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что противоправный механизм организовали городской голова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области. Под видом реализации в столичном регионе государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли.

Участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, злоумышленники передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья. Прибыль от продажи квартир в жилом комплексе должна была осесть в карманах чиновников", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из-за действий злоумышленников более полутысячи граждан не получат социальное жилье.

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В настоящее время, на незаконно изъятый земельный участок наложен арест.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, пятерым организаторам схемы, включая мэра, было сообщено о подозрении.

Разоблачение противоправной деятельности происходило под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.