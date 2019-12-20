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20.12.19 13:05

Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь с 19 на 20 декабря оперативники территориальных управлений стратегических расследований и следственных подразделений Национальной полиции провели масштабные отработки нелегальных игорных заведений по всей Украине. Таким образом полицейские пресекли деятельность 152 заведений, большая часть из которых работала под видом распространителей государственных лотерей. При этом администрация некоторых заведений пыталась препятствовать правоохранителям, забаррикадировав все двери.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как выяснилось, в больших городах работали казино и покерные клубы, а в небольших городах и поселках - в основном - залы с игровыми автоматами старого образца.

Так, деятельность 8 подпольных казино прекращена в городах Киев, Днепр, Харьков и Запорожье, а также 7 залов для игры в покер - в Луцке, Кропивницком, Львове, Николаеве, Херсоне и Чернигове. В этих заведениях игроки во время турнира пользовались "кешовыми" фишками, которые имели денежный номинал и в дальнейшем обменивались на реальные деньги. Стоимость "входного билета" в казино и покерные залы могла составлять несколько тысяч долларов США.

Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 01
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 02
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 03
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 04
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 05
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 06
Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране 07

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Кроме того, разоблачили 5 залов игровых автоматов в Запорожье и 132 интерактивных клуба по всей Украине.

Изъято 2375 единиц игрового оборудования: 2060 единиц компьютерного оборудования, 181 игровой автомат, 107 столов для игры в покер и 27 электронных рулеток. Стоимость изъятого оборудования составляет примерно 460 млн гривен. Также было изъято почти полмиллиона гривен, полученных от клиентов за возможность доступа к азартным играм.

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Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит отметил: "Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес".

Правоохранители проводят оперативно-следственные действия для установления организаторов незаконного игорного заведения.

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