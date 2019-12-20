Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.12.19 13:22

Рада приняла законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР

Рада приняла в первом чтении и в целом за законопроект №2572, который регулирует выплату заработной платы работникам ГБР.

дбр,гбр

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект вносит изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти" (по определению размеров должностных окладов).

В частности, Государственное бюро расследований внесено в перечень правоохранительных органов, работникам которых размер должностных окладов не устанавливает Кабинет министров.

Как говорится в пояснительной записке, данный законопроект необходим для установления конкурентной заработной платы для работников ГБР.

Читайте также: ГПУ собирается уволить следователей по делам Майдана. После этого их переход в ГБР будет невозможен, - адвокат Закревская

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100