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20.12.19 13:26

В стычке на Крещатике в Киеве пострадали 4 правоохранителей: задержаны 8 человек, - полиция

В управление полиции доставили восемь человек для дачи объяснений и установления всех обстоятельств инцидента. После первоочередной проверки будет дана правовая оценка действиям правонарушителей. На месте работает следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева

"Сегодня на улице Крещатик к сотрудникам полиции во время несения службы подошла группа агрессивно настроенных лиц. Они начали нецензурно выражаться, в результате чего возник конфликт. В ответ на требования полицейских прекратить правонарушение молодые люди применили слезоточивый газ и устроили потасовку. Для прекращения противоправных действий молодых людей полиция в ответ использовала слезоточивый газ и один из полицейских произвел предупреждающий выстрел в воздух", - говорится в сообщение.

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В настоящее время в управление полиции доставлены 8 участников происшествия для установления их личных данных, предоставления объяснений и выяснения обстоятельств происшествия. Четверо полицейских обратились за медицинской помощью.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После первоочередной проверки действиям правонарушителей будет дана правовая квалификация.

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