Рада урегулировала получение статуса УБД военнослужащими Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 317 народных депутатов.

Законопроектом предлагается установить, что к участникам боевых относятся члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, другие лица, которые находясь на борту кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов (вертолетов) Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины, защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных) задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контактас военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями.

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Кроме того, определяется, что порядок предоставления и лишения статуса указанных выше участников боевых действий определяется Кабинетом Министров Украины.