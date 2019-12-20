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20.12.19 13:54

На оккупированной территории Донбасса увеличилось количество преступлений наемников РФ против местного населения, - ГУР

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщает о существенном увеличении количества преступлений и правонарушений, совершенных военнослужащими соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск против местного населения.

разведка

Как иноформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, 16 декабря военнослужащие 1 АК ограбили одно из предприятий, которое имеет автомобильную и сельскохозяйственную технику, для дальнейшей продажи агрегатов и оборудования с целью собственного обогащения.

Также сообщается, что для недопущения проявлений гражданского неповиновения российские оккупационные администрации усилили административно-полицейский режим.

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"С 18 декабря введен запрет на выезд жителей из отдельных населенных пунктов временно оккупированной территории в Донецкой области. Соответствующие контрольные мероприятия осуществляют подразделения так называемого "МВД" путем проверки наличия местных жителей по местам прописки. Российская оккупационная администрация оправдывает такие действия необходимостью выявления и противодействия "украинским диверсантам"", - сказано в сообщении.

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