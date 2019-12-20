Сотрудники "Киевметростроя" протестуют против рейдерского захвата компании Микитасем

О попытках Микитася захватить компанию заявили представители "Киевметростроя" на митинге в пятницу, 20 декабря, пишет РБК Украина.

Коллектив "Киевметростроя" провел акцию перед информагентством "Интерфакс-Украина". Участники митинга рассказали, что на одно из крупнейших предприятий в стране покусились рейдеры, которые пытаются с помощью "титушек" и юристов "отрейдерить" компанию.

"Люди, которые собираются провести тут пресс-конференцию, пытались украсть наше предприятие. С использованием "титушек" они не пустили нас на собрание акционеров, где приняли ряд абсолютно неправомерных решений", – заявил один из собственников и конечный бенефициар ПАО "Киевметрострой" Сергей Кияшко.

По его словам, такие действия похожи на подчерк находящегося под следствием скандального Максима Микитася, который уже ограбил 13 тысяч киевлян в афере "Укрбуда", а теперь еще хочет "кинуть" всех киевлян на строительстве метро на Виноградарь.

"Теперь мы точно понимаем из опубликованной переписки Микитася, что он уже финансировал этих рейдеров. И нынешняя попытка рейдерского захвата – его идея. На этой пресс-конференции будет человек, связанный с Микитасем – Владимир Петренко. Фактически – его деловой партнер. Именно через него Микитась пытается взять контроль над предприятием. С некоторыми из людей, помогающих захватывать "Киевметрострой", мы раньше работали, очевидно, что Микитась просто заморочил им голову", – подчеркнул Кияшко.

Стоит отметить, что если ранее Микитась действовал только через Петренко, то сейчас подключил председателя Наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" Олега Токарева.

"Мы с Олегом Токаревым последние два года рука об руку защищали предприятие от Микитася. Сегодня же Токарев, сидя с нашим общим врагом за одним столом. Призываю Олега Николаевича Токарева одуматься! Ведь его действия подвергают около 2 тыс. сотрудников "Киевметростроя" опасности оказаться на улице. Усилиями рейдеров будет уничтожено единственное предприятие в Украине, которое способно на такие работы, которые проводит "Киевметрострой". Метро – стратегический объект, и происходящее – угроза национальной безопасности", – предупредил Сергей Кияшко.

В свою очередь начальник юридического управления "Киевметростроя" Алексей Лобода объяснил, почему заседание наблюдательного совета было незаконным.

"Проведенное рейдерами собрание было абсолютно нелегитимным потому, что ни него не было физического доступа для большинства акционеров – неустановленные личности подозрительного внешнего вида не пустили акционеров и их представителей – собственников почти 60% акций. У нас есть основания считать, что для проведения сборов использованы поддельные документы, а это – криминальное преступление. Значит это собрание было абсолютно нелегитимным и решения не имеют юридической силы", – констатировал Алексей Лобода.