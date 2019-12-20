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20.12.19 14:20

Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил бывшего народного депутата Сергея Лещенко членом наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога".

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина № 1309-р от 18 декабря.

"Выбрать членами наблюдательного совета акционерного общества "Украинская железная дорога" Журавлева Олега Сергеевича и Лещенко Сергея Анатольевича как представителей государства", - говорится в тексте документа.

Согласно распоряжению, досрочно прекращаются полномочия членов наблюдательного совета "Укрзализныци" Даниэля Билака Е. и Константина Марьевича.

Правительство также уполномочило госсекретаря Мининфраструктуры Андрея Галущака на подписание гражданско-правовых договоров с указанными членами наблюдательного совета АО "Укрзализныця".

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