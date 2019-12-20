Рада одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 323 народных депутата.

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Законопроект предусматривает повышение уровня социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции, участвовавших в проведении антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Также под действие законопроекта подпадают лица с инвалидностью из числа волонтеров, добровольцев и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью вследствие войны путем предоставления им права на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Минобороны, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Службы Госспецсвязи, МВД Украины, других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.