Прокуроры приехали в суд, где утром должны были рассматривать апелляцию на арест Кузьменко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Они приехали около получаса назад, однако заседание по рассмотрению апелляции на меру пресечения подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко не начинается.

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На данный момент прокуроры находятся в кабинете судьи.

Напомним, заседание суда по апелляции на арест Кузьменко должно было начаться в 10:45. Представители прокуратуры на него не явились и, по информации экс-нардепа Оксаны Корчинской, проводить рассмотрение апелляции суд не планировал: заявка на доставку подозреваемой из СИЗО в суд не подавалась. Привезли Юлию Кузьменко только благодаря усилиям адвоката. После попытки суда перенести рассмотрение дела на 24 декабря, активисты, друзья, родные и коллеги Кузьменко отказались покидать зал суда и потребовали прибытия прокуроров.