За прошедшие 5 лет к лишению свободы приговорили около 1,7 тыс. военнослужащих, - Чумак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак.

"За прошедшие 5 лет было осуждено около 9,7 тыс. военнослужащих. К реальному лишению свободы (тюремному заключению. - Ред.) осуждено около 1,7 тыс. человек, из которых лишь 359 являются участниками АТО (ООС)", - сообщил он.

По словам Чумака, есть и статистика самоубийств военнослужащих и небоевых потерь на Донбассе. Однако он отказался ее озвучить.

"Там нет и 1%. Поймите, я каждое утро получаю от прокурора сил ООС сообщение с информацией по боевым, небоевым потерям и самоубийствам военных на фронте", - сказал он.

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