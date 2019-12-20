Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера"

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.
Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины
Руслан Стефанчук, Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины
Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"
Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)
Андрей Белецкий, Лидер партии "Национальный корпус"
Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"
Марина Ставнийчук, Член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)
Федор Вениславский, Нардеп от "Слуги Народа", Представитель Президента Украины в Конституционном суде
Роман Лещенко,Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли
Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"
Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по вопросам экономической политики
Они говорят, а решает народ.