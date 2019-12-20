Об импичменте Трампу, земельных противостояниях и изменениях в Конституцию - сегодня в "Свободе Слова Савика Шустера"

Чем на самом деле дышит страна - сегодня в Свободе Слова Савика Шустера в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Дмитрий Разумков, Глава Верховной Рады Украины

Руслан Стефанчук, Первый заместитель Главы Верховной Рады Украины

Юлия Тимошенко, Лидер партии ВО "Батькивщина"

Луценко, Генеральный прокурор Украины (2016 - 2019)

Андрей Белецкий, Лидер партии "Национальный корпус"

Олег Тягнибок, Лидер партии ВО "Свобода"

Марина Ставнийчук, Член Венецианской комиссии от Украины (2009 - 2013)

Федор Вениславский, Нардеп от "Слуги Народа", Представитель Президента Украины в Конституционном суде

Роман Лещенко,Уполномоченный Президента Украины по вопросам земли

Никита Потураев, Нардеп от "Слуги Народа"

Алексей Мушак, Советник Премьер-министра Украины по вопросам экономической политики

Они говорят, а решает народ.