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20.12.19 19:07

За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)

Заместитель Генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем за месяц получил больше 300 000 гривен зарплаты.

За месяц работы на посту замглавы "Укроборонпрома" Найем получил 310 тысяч зарплаты (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные его декларации.

В декларации отмечается, что 2 декабря Найем по месту основной работы в "Укроборонпроме" получил 310 521 грн зарплаты.

Цензор.НЕТ обратился к Найему за комментарием, пока его получить не удалось.

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На пост замглавы "Укроборонпрома" Мустафа Найем был назначен в ноябре.

Напомним, в связи с ограничением финансирования Министерством финансов программ, из-за невыполнения бюджета, в этом году, впервые с 2014 года, может быть сорвано выполнение государственного оборонного заказа.

Напомним, что около месяца назад Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Абромавичюс жаловался на низкие зарплаты работников концерна

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