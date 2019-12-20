Киевсовет запретил фейерверки и салюты в столице до конца военных действий на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты. Если для организации мероприятия необходимо перекрытие дорог и изменение движения общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней. Она должна содержать данные об организаторе и самом мероприятии (форма, цель, место проведения или маршрут, дата и время начала и окончания). Также обязательно указывать организационные вопросы обеспечения мероприятия", - сказано в сообщении.

Вместе с тем запрещается проведение массовых мероприятий развлекательного характера на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в ​​пределах Стены памяти погибших Героев. А организацию событий возле культовых сооружений дополнительно необходимо согласовывать с представителями религиозных организаций на балансе которых они находятся.

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Также в столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины.

Решение поддержали 78 депутатов.