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20.12.19 14:46

Из-за сообщения о минировании на центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуировали людей, - "Укрзализныця"

Центральный железнодорожный вокзал Киева временно ограничил работу из-за сообщения о минировании.

Из-за сообщения о минировании на центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуировали людей, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорится в сообщении.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали .Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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Из-за сообщения о минировании на центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуировали людей, - Укрзализныця 01

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