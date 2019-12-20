Из-за сообщения о минировании на центральном железнодорожном вокзале Киева эвакуировали людей, - "Укрзализныця"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.. Киеве. Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала", - говорится в сообщении.

Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали .Обьект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

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