"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

Об этом сообщается на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Товарищ" Ленин в свое время писал, что государство в своей сути является аппаратом насилия. Но европейская практика доказывает, что государство является аппаратом справедливости. И мы сегодня находимся прямо на развилке, чтобы пойти ленинским путем", - заявили в партии.

НАБУ, призванное бороться с коррупцией в органах власти, занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, чинит им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала, отмечают члены политсилы.

"Это произошло после того, как "Думская TV" активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Мы видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская TV". Мы считаем, что это – препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться от независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине", – отмечают в "ЕС".

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"Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело относительно незаконных действий НАБУ, а от власти – немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов – что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины – и научиться воспринимать критику", – отмечают в "ЕС".

"Мы вместе с украинским обществом не допустим внедрения репрессивных инструментов российского пошиба против независимых СМИ в Украине", – отмечают члены политсилы.

Сообщается, что "ЕС" обратилась к представителю ОБСЕ по поводу защиты свободы слова Арлему Дезиру, в соответствующие структуры Совета Европы, следящие за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, с призывом немедленно отреагировать на это событие.

"Считаем, что нам надо определиться – мы идем ленинским репрессивным путем или путем европейской справедливости, и в этом сейчас ключевой момент", – подытожили в партии.