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20.12.19 14:48

"Идем ленинским репрессивным путем?", - "Евросолидарность" требует от ГБР отреагировать на обыски НАБУ на телеканале "Думская ТВ"

Партия "Европейская солидарность" считает обыски на одесском телеканале "Думская TV", которые происходят сейчас, прямым политическим давлением на независимый телеканал.

ес,европейская,солидарность

Об этом сообщается на сайте политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Товарищ" Ленин в свое время писал, что государство в своей сути является аппаратом насилия. Но европейская практика доказывает, что государство является аппаратом справедливости. И мы сегодня находимся прямо на развилке, чтобы пойти ленинским путем", - заявили в партии.

НАБУ, призванное бороться с коррупцией в органах власти, занимается давлением на средства массовой информации, не допускает на работу журналистов, чинит им препятствия в их журналистской деятельности, изымает сервер и технику частного телеканала, отмечают члены политсилы.

"Это произошло после того, как "Думская TV" активно освещал тему признания директора НАБУ Артема Сытника виновным в коррупционном правонарушении. Мы видим в этом прямую месть за независимую редакционную политику и критические материалы журналистов и авторов "Думская TV". Мы считаем, что это – препятствование журналистской деятельности и политическое давление с желанием избавиться от независимых или критических к властным структурам СМИ в Украине", – отмечают в "ЕС".

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"Требуем от Государственного бюро расследований возбудить дело относительно незаконных действий НАБУ, а от власти – немедленно прекратить практику уничтожения свободы слова в Украине. Власть должна уважать демократические ценности, украинских журналистов – что бы они не писали и не говорили в рамках безопасности и законов Украины – и научиться воспринимать критику", – отмечают в "ЕС".

"Мы вместе с украинским обществом не допустим внедрения репрессивных инструментов российского пошиба против независимых СМИ в Украине", – отмечают члены политсилы.

Сообщается, что "ЕС" обратилась к представителю ОБСЕ по поводу защиты свободы слова Арлему Дезиру, в соответствующие структуры Совета Европы, следящие за соблюдением свободы слова в странах, подписавших соответствующие конвенции, с призывом немедленно отреагировать на это событие.

"Считаем, что нам надо определиться – мы идем ленинским репрессивным путем или путем европейской справедливости, и в этом сейчас ключевой момент", – подытожили в партии.

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