В 2020 году планируем продвинуться в вопросе мира, провести местные выборы и выйти на экономический рост, - Корниенко

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас много задач. Есть задача экономическая: нам нужно выходить на экономический рост, на пересмотр бюджета, на обновление нашего макроэкономического прогноза - это задача более для правительства, но парламент также должен работать", - заявил Корниенко.

Среди политических задач он назвал "окончание перезагрузки власти".

"Следующий год - это год местных выборов. Мы уже увидели по реакции на изменения в Конституцию, по вопросам децентрализации, местные элиты не думают так легко сдавать ситуацию, они планируют перезагрузиться. Я хочу напомнить им всем, как планировала перезагрузиться прошлая Верховная Рада, и чем это все закончилось. На местах тоже надо обновить власть и люди сами разберутся, кто из мэров и местных депутатов плодотворно работал эти 5 лет, а кто нуждается переизбрании ", - сказал нардеп.

Корниенко подчеркнул, что задачей №1 будет мир.

"Также у нас есть политическая задача №1 - это мир. Те инициативы президента, которые начались, они одобрительно воспринимаются обществом. И мы видим реальное продвижение", - заявил нардеп.

Он напомнил об обмене пленными и о "нормандской встрече".

"И надеемся, что в следующем году еще продвинемся в вопросе мира", - добавил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнимающая Потураева Янченко, "слуга народа" Салийчук просит помощника составлять "базу обещаний", Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж