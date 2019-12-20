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20.12.19 15:20

ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом"

Высший совет правосудия отказал Высшей квалификационной комиссии судей в увольнении судьи Окружного административного суда Киева Богдана Санина, который запретил массовые акции в центре Киева с 1 декабря 2013 года по 7 января 2014 года.

ВСП не стал увольнять судью Санина, запретившего протесты на Майдане после избиения студентов "Беркутом"

Об этом говорится на сайте ВСП, информирует Цензор.НЕТ.

Полтора года назад ВККСУ по итогам собеседования признала Санина не соответствующим занимаемой должности. Но в ВСП решили, что решение комиссии не было мотивированным.

"Считаю, что выраженная в баллах оценка судьи Санина по критериям профессиональной этики и добропорядочности, указанная в решении комиссии (611 при 670 минимально необходимых), не является мотивированной, поскольку не отражает в полной мере уровень этих характеристик судьи Санина. В решении указаны баллы, которыми оценен судья Санин по каждому из критериев, но отсутствуют какие-либо доводы и аргументы комиссии со ссылкой на конкретные обстоятельства, при которых судья не соответствует этим критериям и, как следствие, не соответствует занимаемой должности", - заявил член ВСП Владимир Говоруха.

На этом заседании ВСП также отказалась уволить Лиану Курило с должности судьи Харьковского апелляционного административного суда и Станислава Рычку с должности судьи Заводского районного суда Каменского.

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Напомним, 30 ноября 2013 года в день разгона студенческого Майдана Богдан Санин в ответ на иск Киевгосгорадминистрации принял решение запретить массовые акции в центре Киева с 1 декабря по 7 января 2014 года. Это решение стало формальным оправданием для нескольких попыток штурма Майдана.

В апреле 2014 года решение Санина отменил Высший административный суд.

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