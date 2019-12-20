Труба сводит счеты с оппонентами и запугивает оппозицию, - "Европейская Солидарность" об обысках на Лаврской

Об этом говорится в заявлении партии "Европейская Солидарность" о политических преследованиях и давлении со стороны власти.



"В конце концов выяснилось, что эта "спецоперация" проводится сотрудниками Государственного бюро расследований, директор которого Роман Труба является фигурантом "кассетного скандала", из которого общество узнало о прямом ручном управлении ГБР со стороны Офиса президента Зеленского.



Фракция "Европейская Солидарность" в парламенте вчера обнародовала требование создать ВСК относительно незаконной деятельности директора ГБР и чиновников, которые влияют на его решения.



"Европейская Солидарность" связывает подобную активизацию господина Трубы с попытками власти свести счеты с политическими оппонентами, запугать оппозицию, а также с попытками отвлечь внимание общества от провалов на внешней арене и в экономике страны.





Обыски ГБР, санкционированные заместителем генпрокурора Касько в офисе партии "Европейская Солидарность" и обыски НАБУ в офисе телеканала "Думская ТВ" в Одессе состоялись одновременно, что свидетельствует о скоординированной работе силовиков с целью политических преследований.



Действия силовиков - это элементы шоу, которое власть пытается скормить украинским гражданам вместо реальных успехов. Нет хлеба, нет мира - поэтому нужны феерические зрелища.



О недопустимости политических преследований оппозиции предупреждают и наши международные партнеры. В частности, в итоговой резолюции парламентского Комитета ассоциации Украины с ЕС европарламентарии призывают новую власть не прибегать к политическим преследованиям.



Требуем от власти прекратить давление на оппозицию и независимые СМИ, не позорить Украину перед миром и собственным народом", - говорится в заявлении.