Мы выставили 80% кандидатов на выборы в объединенных теробщинах, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, сообщил праламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Послезавтра выборы в объединенных территориальных общинах. Мы выставили 80% кандидатов - больше всего за все партии. Ближайший наш преследователь - партия "Батькивщина" - 50% или даже 45%. И мы видим большой интерес молодых людей, людей которые не были во власти на местах. Они увидели этот тренд, что можно попасть в парламент, если ты был предпринимателем, ученым и общественным деятелем", - рассказал Корниенко.

Напомним, местные выборы были назначены в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

В частности, в Винницкой области такие выборы пройдут в 3 объединенных территориальных общинах, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ривненской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

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