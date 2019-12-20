"Голос" внес в Раду законопроект о запрете сепаратных переговоров с агрессором

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект закона №2612 вводит уголовную ответственность и адекватное противодействие сепаратным переговорам с представителями государства-агрессора, а также дополнительные механизмы уменьшения информационного воздействия государства-агрессора на граждан Украины", - говорится в сообщении.

В частности, законопроект расширяет понятие "государственная измена" и устанавливает ответственность за вступление без надлежащего полномочия органов государственной власти Украины в переговоры по внутренней и внешней политике Украины с должностными лицами иностранного государства, признанного Верховной Радой агрессором.

Предлагается наказание за сепаратные переговоры - лишение свободы на 13-15 лет с возможной конфискацией имущества.

Законопроект также обязывает Службу безопасности Украины принимать меры для предотвращения и противодействия таким переговорам с должностными лицами государства-агрессора.

Для медиа, которые распространяют информацию, оправдывающую агрессию против Украины или оккупацию территорий Украины, предусмотрено наложение санкций в размере 25% от лицензионного сбора.

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