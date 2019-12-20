Онлайн-казино отмывали средства через счета Российской Федерации, - Данилов



В результате, СБУ и полиция выявили деятельность 14 поставщиков услуг Интернета и компаний, занимающихся предоставлением услуг размещения оборудования, данных и web-сайтов, которые способствовали незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр в электронном (виртуальном) казино, сообщил Секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

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Указанные действия позволили приостановить доступ украинских интернет-пользователей к функционированию 154 сайтов, через которые предоставлялись услуги азартных игр в онлайн-казино.

Следует отметить, что противоправная деятельность указанных сайтов была обусловлена ​​с использованием банковских счетов Российской Федерации, с помощью которых обеспечивалось отмывание денежных средств, полученных от азартных игр. Поэтому действия данных субъектов, в частности, подпадают под статьи - финансирование терроризма, отмывание средств и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.