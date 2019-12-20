Кабмин и "Автоевросила" достигли компромисса в вопросе растаможки евроблях, - МВД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу МВД в фейсбуке.

Так, участники общественной организации "Автоевросила" устроили акцию под стенами правительства с просьбой рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения в соответствие с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно временного приостановления применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца будет рассмотрен в Верховной Раде.

Отмечается, что до принятия этих законов полиция штрафовать владельцев евроблях не будет.

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