Гривня обошла все валюты мира по темпам укрепления в 2019-м, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Согласно инфографике агентства, украинская национальная валюта укрепилась к доллару на 19%, тогда как российский рубль и египетский фунт, которые идут на второй-третьей позиции, укрепились на 12%.

"Нынешнее лидерство в мире по темпам укрепления гривни (к доллару США. - Ред.) может помочь убедить больше украинцев, что жизнь за рубежом не является лучше, чем дома", - говорится в сообщении.

В Bloomberg также отметили, что в 2016 году зарплата в Польше (в долларовом эквиваленте) была в четыре раза выше украинской, сейчас эта разница сократилась до 2,5 раза, что может иметь важное значение для украинцев.

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